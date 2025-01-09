Галущенко обсудил с послом Литвы угрозы ядерной безопасности и помощь украинскому энергосектору — Finance.ua

Галущенко обсудил с послом Литвы угрозы ядерной безопасности и помощь украинскому энергосектору Сегодня 13:12 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Ингой Станите-Толочкене.

Глава Минэнерго проинформировал госпожу посла о последствиях российских атак на энергетические объекты Украины, которые враг систематически осуществляет разными видами вооружения, а также мерах по поддержанию стабильности энергосистемы и восстановлению разрушенного.

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Особенно акцентировалось на угрозах ядерной и радиационной безопасности из-за российских ударов по подстанциям, которые критически важны для украинских АЭС.

«россия снова и снова создает угрозы ядерного инцидента, запуская свои боевые дроны над украинскими атомными электростанциями или атакуя подстанции, критические для атомной генерации. Эти безрассудные действия российских террористов могут не только привести к ядерной катастрофе, которую прочувствует весь континент, но и поставят точку на развитии атомной энергетики по всему миру», — подчеркнул Герман Галущенко.

В этом контексте министр отметил важность миссий МАГАТЭ на критических для украинских АЭС подстанциях и фиксации ими нарушений, возникающих после российских обстрелов.

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Отдельно обсуждалась ситуация с угрозами, связанными с оккупацией россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции — украинской ЗАЭС.

Стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, прекращение транспортировки российского газа по территории Украины, альтернативные маршруты поставки газа и обеспечение энергоресурсами в целом.

Акцентировалось на необходимости координации сотрудничества, прежде всего в рамках ЕС, для поддержания энергетической устойчивости Европы и усиления давления на россию.

Герман Галущенко поблагодарил госпожу посла за помощь, которую Литва оказывает украинскому энергосектору с первых дней полномасштабного российского вторжения. Энергетические компании получили от литовских партнеров 183 гуманитарных груза общим весом более 3 200 тонн энергетического оборудования, среди которого, в частности, критически необходимое оборудование для ремонтов тепловой генерации и мощные автотрансформаторы.

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Инга Станите-Толочкене со своей стороны заверила, что Литва и дальше будет поддерживать Украину и помогать украинскому энергосектору.

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