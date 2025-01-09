Как на Украину повлияет отсутствие импорта электроэнергии из Словакии — Finance.ua

Как на Украину повлияет отсутствие импорта электроэнергии из Словакии
Доля словацкого импорта электроэнергии для Украины составляет ориентировочно 30%. По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, его можно разделить между другими странами.
Об этом эксперт рассказал в комментарии 24 Каналу.
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«В настоящее время Украина зависит от импорта электроэнергии, ведь в энергосистеме до сих пор присутствует дефицит мощности. В 2024 году Украина потеряла более 11 гигаватт мощности из-за массовых обстрелов россии», — заявил Омельченко.
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что Украина критически не зависит от импорта электроэнергии. Хотя он и остается важным.
К тому же Рябцев назвал часть Словакии в общем импорте условной. Она сейчас составляет ориентировочно 400 мегаватт.
«Следовательно если Словакия не будет предоставлять электроэнергию, то это может компенсировать Польша. Это не критично для Украины. Кроме того, в таком случае Словакия побьет саму себя, потому что для страны такая торговля выгодна», — добавил Рябцев.
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