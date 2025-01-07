Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз — Finance.ua

Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз Сегодня 12:44 — Энергетика

Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз

Министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска заявила, что ее страна готова обеспечить Украину электроэнергией. Это может произойти, если Словакия выполнит свои угрозы.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украине, но только если Украина об этом попросит.

«Наш оператор готов, дело лишь в том, захочет ли Украина, придется ли им воспользоваться. Поведение Фицо направлено против Европы», — сказала она.

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Напомним, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекратит поставки электроэнергии Украине. Он ведь неоднократно жаловался на решение Украины остановить транзит российского газа.

Ранее Bloomberg сообщал , что Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии и ее экспорт в Украину в случае прекращения поставок электроэнергии Словакией.

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