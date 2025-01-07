Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз — Finance.ua

Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз
Министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска заявила, что ее страна готова обеспечить Украину электроэнергией. Это может произойти, если Словакия выполнит свои угрозы.
Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украине, но только если Украина об этом попросит.
«Наш оператор готов, дело лишь в том, захочет ли Украина, придется ли им воспользоваться. Поведение Фицо направлено против Европы», — сказала она.
Напомним, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекратит поставки электроэнергии Украине. Он ведь неоднократно жаловался на решение Украины остановить транзит российского газа.
Ранее Bloomberg сообщал, что Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии и ее экспорт в Украину в случае прекращения поставок электроэнергии Словакией.
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