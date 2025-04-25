Галущенко обсудил с министром иностранных дел Японии поддержку украинского энергосектора — Finance.ua
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Галущенко обсудил с министром иностранных дел Японии поддержку украинского энергосектора

Энергетика
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Галущенко обсудил с министром иностранных дел Японии поддержку украинского энергосектора
Галущенко обсудил с министром иностранных дел Японии поддержку украинского энергосектора
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел двустороннюю встречу с государственным министром иностранных дел Японии Хисаюки Фуджи. Стороны встретились на полях саммита Международного энергетического агентства (МЭА) по поводу будущего энергетической безопасности, который продолжается в Лондоне.
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Глава Минэнерго поблагодарил Правительство Японии за помощь в преодолении последствий российских атак на объекты украинской энергетики, которая предоставляется через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Среди важного оборудования, предоставленного партнерами, — трансформаторы, габионы, газовые турбины, высоковольтное оборудование, автотранспорт и компьютерная техника. Герман Галущенко ознакомил коллегу с текущими потребностями предприятий топливно-энергетического сектора Украины.
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Также обсуждались вопросы сотрудничества в области гидроэнергетики и атомной отрасли. Отмечалась важность обеспечения ядерной и радиационной безопасности и угрозы, связанные с оккупацией россией Запорожской АЭС, а также атаками агрессора на подстанции, критические для украинских атомных электростанций.
Отдельное внимание было уделено углублению сотрудничества в области технологий и привлечению передового опыта Японии в этой сфере в процесс восстановления и развития украинской энергетики.
По материалам:
Finance.ua
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