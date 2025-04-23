Уничтожен энергообъект в Херсоне: возможны отключения света — Finance.ua

Уничтожен энергообъект в Херсоне: возможны отключения света
Российские войска атаковали и уничтожили одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
«Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже больше суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки с БпЛА — продолжаются до сих пор», — написал он в Telegram.
Прокудин отметил, что украинские защитники всю ночь отражали вражескую атаку, однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект.
Он призвал херсонцев максимально экономно пользоваться электроэнергией. И подчеркнул, что в ближайшее время возможны вынужденные отключения.
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