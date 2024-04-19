G7 рассматривает $300 миллиардов замороженных активов рф как залог для кредитов Украине — Домбровскис — Finance.ua
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G7 рассматривает $300 миллиардов замороженных активов рф как залог для кредитов Украине — Домбровскис

Мир
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G7 рассматривает $300 миллиардов замороженных активов рф как залог для кредитов Украине — Домбровскис
G7 рассматривает $300 миллиардов замороженных активов рф как залог для кредитов Украине — Домбровскис
Страны Группы семи (G7) обсуждают возможность использования замороженных российских активов на сумму почти 300 миллиардов долларов как залог для предоставления кредитов Украине.
Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Reuters.
По словам Домбровскиса, рассматриваются разные варианты и продолжаются дискуссии. Он выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшие месяцы одобрит отдельную процедуру использования доходов или процентов, полученных от активов рф, для помощи Украине.
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В среду представители финансовых ведомств стран G7 заявили, что они твердо настроены помочь Украине удовлетворить срочные потребности в краткосрочном финансировании, включая использование процентов, полученных из замороженных российских активов. В заявлении не было конкретного плана использования активов.
Домбровскис отметил, что, скорее всего, процедура ЕС будет предусматривать залог для российских активов вместо их полного ареста.
«Мы обсуждаем ряд разных вариантов. Один из них — конфискация, а другой — предоставление залога или даже использование сверхприбылей или процентов от этих активов для финансирования займа», — отметил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
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«Я не сомневаюсь, что мы найдем способ, но мы должны быть творческими, мы должны быть гибкими», — сказал также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что G7 должна быть в состоянии использовать проценты от 3 до 5 миллиардов евро в год, полученные от активов.
Как сообщалось, большинство из около 300 миллиардов российских активов, замороженных в странах Запада после начала полномасштабной агрессии рф против Украины, находятся в Бельгии. По открытой информации, на балансе Euroclear сейчас 192 млрд евро активов российского Центробанка. ЕС ищет правовые механизмы обращения с заблокированными ресурсами, а также с начисленными на них процентами, объем которых за прошедшие два года достиг 5 миллиардов евро.
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Страны G7 24 февраля обнародовали заявление, в котором подтвердили, что будут держать замороженными активы россии в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны рф против Украины.
По материалам:
Укрінформ
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