Глава Европейского центробанка «разнесла» план США по замороженным активам рф: что не так — Finance.ua

Глава Европейского центробанка «разнесла» план США по замороженным активам рф: что не так Сегодня 20:37

Глава Европейского центробанка «разнесла» план США по замороженным активам рф: что не так

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард разнесла идею использовать более 260 млрд евро замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Она предупредила о рисках нарушения международного права.

Издание Financial Times пишет, что слова Лагард указывают на трансатлантический раскол в связи с попыткой привлечь десятки миллиардов евро для Украины, которая должна быть обеспечена будущей прибылью от российских государственных активов, замороженных западными странами.

«Я видела четыре разных схемы или предложения, чтобы обойти то, что многие юристы или адвокаты — в частности в некоторых администрациях этой страны — считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка. Переход от замораживания активов к их конфискации, к распоряжению ими — это то, что необходимо рассмотреть очень тщательно», — заявила Лагард.

При этом она предупредила, что это может повлечь за собой «нарушение международного права, которое вы хотите защитить; которое вы хотели бы, чтобы россия уважала».

После безрезультатных дебатов группа стран G7 в среду вечером выступила с заявлением: «Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы россия заплатила за ущерб, причиненный ею Украине. Суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока это будет возможно, согласно соответствующим правовым системам».

Лагард заявила, что у нее «нет сомнений» в том, что россию следует заставить заплатить за восстановление Украины. По ее словам, «ускоренное получение средств из-за отсутствия финансирования в других местах — это открывает целый ряд других вопросов, касающихся соблюдения международного правового порядка, финансовой стабильности и солидарной ответственности».

Конфискация замороженных активов рф — последние новости

В «Большой семерке» возникли разногласия по поводу того, что делать с российскими активами на 260 миллиардов евро, арестованных Западом после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Страны ЕС предпочли бы передать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Но вопрос об использовании российских резервов для предоставления Киеву больших сумм стал более актуален в последние месяцы, поскольку война продолжается уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе.

УНІАН По материалам:

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