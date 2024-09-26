G7 приняла декларацию о поддержке Украины — Finance.ua

G7 приняла декларацию о поддержке Украины Сегодня 15:15 — Казна и Политика

G7 приняла декларацию о поддержке Украины

Лидеры Большой семерки и стран-партнеров в среду, 25 сентября, приняли Совместную декларацию по поддержке восстановления и отстройки Украины, которая предусматривает дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь как в короткой перспективе, так и на послевоенный период.

Об этом в ходе торжественного собрания стран-подписантов объявил президент США Джо Байден.

«Мы обнародуем Совместную декларацию о поддержке восстановления и отстройки Украины, чтобы четко заявить, что мы будем поддерживать Украину сейчас и в будущем», — сказал Байден.

Он заявил, что к исторической декларации присоединилось более 30 стран, а также Европейский Союз.

Читайте также Украина хочет получить 50 млрд долларов от G7 без условий и на любые цели

Документ, в частности, подтверждает стабильную международную поддержку Украины сегодня и в будущем, «во время войны и во время мира». При этом страны G7+ четко отметили готовность помощи в краткосрочном финансировании и долгосрочном процессе восстановления Украины.

«Мы развеиваем любое заблуждение о том, что время на стороне россии или что она может победить, вызвав экономический крах Украины», — подчеркивается в документе.

В то же время отмечается, что по международному праву россия обязана уплатить за причиненный ею ущерб. С этой целью замороженные суверенные активы рф на Западе будут оставаться неподвижными до тех пор, пока она не прекратит агрессию и не возместит потери Украине.

Кроме того, международные партнеры обещают поддерживать макрофинансовую стабильность Украины для восстановления критической инфраструктуры, стимулирования экономического роста, поддержки социальной устойчивости, внедрения приоритетных реформ. Среди последних — улучшение бизнес-климата, укрепление антикоррупционных усилий, реформа системы правосудия, продвижение верховенства права в рамках вступления в ЕС.

Содействие также будет осуществляться по выделению Украине $50 млрд в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Займы будут обслуживаться и погашаться за счет поступлений от замороженных российских суверенных активов, находящихся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях.

Планируется также задействовать Платформу доноров Украины, чтобы продолжить разработку стратегии и координацию экономического восстановления нашей страны.

Читайте также Лидеры G7 определились с суммой компенсации, которую Россия должна выплатить Украине

«Для выполнения этих обязательств каждый из нас будет работать над обеспечением Украине конкретной двусторонней поддержки в соответствии с этой совместной декларацией и двусторонними соглашениями и договоренностями в сфере безопасности, которые были обсуждены и подписаны с Украиной», — подчеркивается в документе.

Со своей стороны, Украина берет на себя обязательства по внедрению экономической, судебной, антикоррупционной реформ, а также совершенствование систем корпоративного управления, обороны, государственного управления, управления государственными инвестициями и правоохранительной сферы.

«Эти реформы необходимы и будут жизненно важными для обеспечения долгосрочной поддержки реконструкции и восстановления Украины», — указывается в декларации.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.