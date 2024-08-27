Украина хочет получить 50 млрд долларов от G7 без условий и на любые цели — Finance.ua
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Украина хочет получить 50 млрд долларов от G7 без условий и на любые цели

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Украина хочет получить 50 млрд долларов от G7 без условий и на любые цели
Украина хочет получить 50 млрд долларов от G7 без условий и на любые цели
Украина стремится привлечь в бюджет 50 млрд долл. от G7 без условий и на любые цели.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Украина 2024. Независимость».
Украина рассчитывает, что страны Большие семерки (G7) запустят механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины уже до конца 2024 года.
«У нас есть наша политическая рамка. Это должно быть 50 млрд долл. Украина должна получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины [т.е. не привязаны под какие-то реформы]. Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. И эти средства сможем использовать на любые нужды», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, Украина планирует потратить эти деньги на компенсации пострадавшим от войны, но также — на финансирование дефицита бюджета, закупку оружия и т. д.
«Трудная задача. Страны G7 и Европейского союза должны найти между собой консенсус, как предоставить эти деньги. Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых 300 млрд долл. От 3 млрд долл. до 4 млрд долл. ежегодно партнеры будут получать, они будут идти на погашение этого гранта для Украины», — сказал Шмыгаль.
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Он добавил, что Украина не ограничивается этими планами и рассчитывает на дальнейшую конфискацию всех замороженных российских активов.
Если конфискация произойдет раньше, чем партнеры получат свои деньги обратно, остаток покроет Украина из конфискованной суммы.

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По материалам:
Економічна Правда
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