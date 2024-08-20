Как минимум $38 млрд: Шмигаль оценил потребности во внешнем финансировании в 2025 году — Finance.ua
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Как минимум $38 млрд: Шмигаль оценил потребности во внешнем финансировании в 2025 году

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Как минимум $38 млрд: Шмигаль оценил потребности во внешнем финансировании в 2025 году
Как минимум $38 млрд: Шмигаль оценил потребности во внешнем финансировании в 2025 году
Потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут не менее $38 млрд.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал основные пять направлений экономической дипломатии на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа», сообщает Правительственный портал.
«Первый — аккумулирование макрофинансовой помощи от партнеров. Второй вектор — получение помощи на восстановление. Третий — усиление санкций против агрессора. Четвертый — стимулирование привлечения иностранных инвестиций. Пятый вектор — продвижение украинских товаров на мировые рынки», — заявил премьер-министр.
По словам премьер-министра, сейчас государство сосредотачивается на обеспечении финансовых ресурсов, потребности во внешнем финансировании на следующий год будут не менее 38 млрд долларов. Особое внимание Денис Шмыгаль сосредоточил на конфискации замороженных российских активов, «чтобы Украина могла финансировать все критические потребности и чтобы не увеличивалась долговая нагрузка на Украину».
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Вторая задача экономической дипломатии, как отметил глава правительства, — это привлечение в Украину техники для разных нужд, в частности, «разминочной, инженерной, медицинской».
Третья задача экономической дипломатии, которую озвучил Шмыгаль, — привлечение оборудования для энергетики.
Премьер-министр призвал представителей дипломатического корпуса сосредоточиться на обозначенных задачах. Он поблагодарил каждого украинского дипломата за все усилия для победы Украины.
По материалам:
Finance.ua
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