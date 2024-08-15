Рост ВВП Украины в июле ускорился до 4,4% — Finance.ua

Рост ВВП Украины в июле ускорился до 4,4% Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Рост ВВП Украины в июле ускорился до 4,4%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле 2024 года ускорился до 4,4% с 3,1% в июне и 3,5% в мае из-за более быстрой, чем в прошлом году, уборки урожая.

Об этом говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

«В целом, по оценке, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве выросла на 27% год к году в июле. При этом совокупный урожай зерновых, вероятно, будет меньше в этом году из-за более низкой урожайности», — отмечает ИЭИ.

По его оценке, реальная ВДС в торговле выросла в июле-2024 почти на 7% к июлю-2023, поскольку более высокие показатели розничной торговли несколько нивелируются медленным восстановлением оптовой торговли.

Кроме того, отмечается, что продолжал восстанавливаться транспортный сектор: рост ВДС в нем в июле превысил 8%. И хотя темпы роста перевозок «Укрзализныцей» несколько замедлились, украинский морской коридор играет немаловажную роль для экспорта.

Читайте также МВФ обновил негативный сценарий: улучшил прогноз ВВП Украины на 2024 год и ухудшил на 2025

В то же время реальная ВДС в электроэнергетике, как считают в ИЭИ, сократилась почти на 9% год к году из-за разрушения ТЭС, электросетей и плановых ремонтов блоков на АЭС. Плановые отключения электроэнергии увеличились в июле из-за жары и повышения спроса в течение месяца, в результате реальная ВДС в перерабатывающей промышленности замедлила рост до 3,4%, а в добывающей промышленности она составила менее 1%.

Ранее ИЭИ и Немецкая экономическая группа (Berlin Economics) спрогнозировали рост ВВП Украины на 3,6% в этом году, а в 2025 — на 3,4%.

Как сообщалось, Нацбанк Украины в конце июля улучшил прогноз роста ВВП на этот год с 3% до 3,7%, в то же время он ожидает его замедления в III квартале до 3,1% и в IV квартале до 2,3%. На следующий год НБУ ухудшил прогноз с 5,3 до 4,1%.

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года примерно в 1,1%, что ниже майского и апрельского показателей 3,7% и 4,3% соответственно. В результате по итогам полугодия рост замедлился до 4,1% с 4,3% по итогам пяти месяцев. В то же время, Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП по итогам года на уровне 3,5%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.