Франшиза — кратчайший путь ветеранов к собственному бизнесу Сегодня 17:35 — Кредит&Депозит

Франшиза — кратчайший путь ветеранов к собственному бизнесу

Банки не могут финансировать классические стартапы, но согласны поддержать создание нового бизнеса через франшизу, поскольку это уменьшает риски захода в новый бизнес как для банка, так и для ветерана.

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Об этом сообщили участники круглого стола «Ветеранские бизнесы: как украинские банки поддерживают наших защитников», проведенного «Финансовым клубом».

«Мы разработали проект финансирования стартапов, если они заходят в бизнес через франшизу. И когда мы подписали с Ассоциацией франчайзинга Украины меморандум о сотрудничестве и начали разговаривать, мы поняли, что в абсолютном большинстве 80% клиентов приходят за франшизой, которая стоит не более $20−25 тыс. Это небольшой бизнес, который спокойно можно финансировать», — заявил директор департамента по продажам ММСБ Сбербанка Юрий Войчак.

Ощадбанк готов «финансировать собственное дело через франшизу», если эта франшиза успешная, а франчайзи может пройти сертификацию у франчайзера и у него есть первый взнос.

«Если у клиента есть собственный взнос, условно 15%, то остальное мы можем профинансировать, проанализировав франшизу, ее прибыльность, и имея контакты с владельцем франшизы, как партнера сделки, который может дать информацию о том, как работает этот бизнес», — сказал он.

«Это мировой опыт. Ветеранский бизнес, построенный на франшизе, имеет право на перспективу существования и масштабирования», — подчеркнул Юрий Войчак.

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Глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов объясняет, что главная проблема стартапа — в большом риске прогореть, в то время как франшиза снижает этот риск. «Когда ты входишь в бизнес, ты не понимаешь больше половины тех проблем, которые на тебя свалятся. А когда ты покупаешь готовый бизнес по франшизе, то обходишь все эти острые углы. Поэтому это направление для старта бизнеса лучшее», — отметил Сергей Мамедов.

Кроме того, ветераны могут получить скидки с обеих сторон. «Банки сделают льготную ставку. А те, кто продает франшизу, могут сделать ее для ветеранов дешевле», — сказал он.

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«Это лучше для людей, которые хотят создать свой бизнес, но у них еще нет опыта. Для них самый лучший вариант — это франшиза. Во-первых, ты выбираешь направление, которое тебе интересно, а во-вторых, франшиза позволяет не беспокоиться о нюансах. Для старта это идеально», — отметил Сергей Мамедов.

Это требует тщательного отбора франчайзеров. «Мы выставили критерии владельцам франшизы, что они должны работать на рынке Украины минимум три года, иметь по меньшей мере 20 успешно открытых точек по Украине и иметь уровень успешности открытия этих точек не менее 90%. Он тщательно подходит к отбору потенциальных партнеров», — рассказал Юрий Войчак.

Фінансовий клуб По материалам:

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