Франция тратит около 51 млрд евро ежегодно на борьбу с бедностью — Finance.ua

Франция тратит около 51 млрд евро ежегодно на борьбу с бедностью
Около 40% населения заморских территорий Франции живут на грани бедности.
Об этом говорится в статье французской газеты Le Monde под названием «Бедность во Франции перестала сокращаться 20 лет назад, и с тех пор наблюдается ее рост».
Сколько человек живет в нищете
В статье говорится, что в континентальной Франции 9 млн человек живут в нищете.
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Это составляет 14,4% населения. Однако с учетом заморских территорий это число достигает 10 млн.
Население заморских территорий Франции составляет около 2,6 млн человек, из которых около 40% находятся за чертой бедности.
В статье отмечается, что, несмотря на ежегодные отчисления около 51 млрд евро на борьбу с бедностью и усилия сотен тысяч добровольцев по всей стране, ситуация остается критической.
Согласно данным Национального института экономических исследований и статистики Франции, опубликованным в июле 2024 года, снижение уровня бедности прекратилось 20 лет назад, и с тех пор только растет.
Авторы статьи связывают ситуацию с отсутствием комплексного подхода к борьбе с нищетой.
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