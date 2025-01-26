Франция тратит около 51 млрд евро ежегодно на борьбу с бедностью — Finance.ua

Франция тратит около 51 млрд евро ежегодно на борьбу с бедностью Сегодня 22:11 — Мир

Франция тратит около 51 млрд евро ежегодно на борьбу с бедностью

Около 40% населения заморских территорий Франции живут на грани бедности.

Об этом говорится в статье французской газеты Le Monde под названием «Бедность во Франции перестала сокращаться 20 лет назад, и с тех пор наблюдается ее рост».

Сколько человек живет в нищете

В статье говорится, что в континентальной Франции 9 млн человек живут в нищете.

Это составляет 14,4% населения. Однако с учетом заморских территорий это число достигает 10 млн.

Население заморских территорий Франции составляет около 2,6 млн человек, из которых около 40% находятся за чертой бедности.

В статье отмечается, что, несмотря на ежегодные отчисления около 51 млрд евро на борьбу с бедностью и усилия сотен тысяч добровольцев по всей стране, ситуация остается критической.

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Согласно данным Национального института экономических исследований и статистики Франции, опубликованным в июле 2024 года, снижение уровня бедности прекратилось 20 лет назад, и с тех пор только растет.

Авторы статьи связывают ситуацию с отсутствием комплексного подхода к борьбе с нищетой.

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