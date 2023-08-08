Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, а Германия превратилась в импортера — Finance.ua
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Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, а Германия превратилась в импортера

Энергетика
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Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, а Германия превратилась в импортера
Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, а Германия превратилась в импортера
Франция опередила Швецию и стала самым крупным экспортером электроэнергии в Европе.
Об этом пишет Bloomberg.
В то же время Германия в первой половине этого года превратилась из экспортера в импортера.
Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 ТВтч, при этом большая часть электроэнергии поступает в Великобританию и Италию, согласно отчету EnAppSys Ltd., в котором указан импорт и экспорт.
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Французская ядерная мощность является краеугольным камнем европейского рынка электроэнергии, невзирая на то, что ее мощность колеблется около 50%. Ее атомные станции по-прежнему имеют решающее значение для рынка, несмотря на перебои в работе и высокую производительность возобновляемых источников, таких как солнечная энергия.
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Увеличение экспорта из страны было связано с «повышением доступности ядерных активов страны», заявил директор EnAppSys Жан-Поль Харреман.
«Хотя доступность по-прежнему на 10−15% ниже нормы, увеличение мощности на 5−10 ГВт по сравнению с прошлым годом помогло снова изменить энергетический баланс Франции в сторону экспорта», — говорят в Bloomberg.
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В то время как Швеция опустилась на второе место, Испания обогнала Германию и стала третьим по величине чистым экспортером в Европе с общим чистым оттоком 8,8 ТВтч, говорится в отчете.
Испания, недавно охваченная экстремальной жарой, получила прибыль от увеличения возобновляемой генерации, поскольку огромные солнечные мощности стимулировали рост экспорта. Экспорт Швеции составил 14,6 ТВтч.
Закрытие Германией своих атомных электростанций повлекло за собой то, что ее «энергетический баланс переключился на импорт», говорится в отчете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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