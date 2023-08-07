В Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы — НКРЭКУ Сегодня 20:55 — Энергетика

В Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы — НКРЭКУ

В процессе восстановления энергосистемы Украины перед следующим отопительным сезоном объем выполненных объектами тепловой генерации аварийно-восстановительных работ составляет всего 1,6% от объема нанесенных российскими ударами повреждений.

Об этом на заседании энергокомитета Верховной Рады заявил глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Константин Ущаповский, отметив при этом, что у «Укрэнерго» показатель работ составляет 7%.

«К сожалению, цифры, которыми мы сегодня владеем по выполнению аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗП», — сказал Ущаповский, отметив при этом, что в результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждение оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили всего на 482 млн грн.

Он также отметил, что сетям оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго» нанесен ущерб на сумму 9,6 млрд грн, однако восстановительные работы выполнены всего на 681 млн грн.

Попытки оккупантов уничтожить энергосистему Украины

В октябре 2022 года оккупанты начали бомбить объекты критической инфраструктуры Украины. Первая серьезная ракетная атака, после которой по всей Украине начались отключения света, была 10 октября 2022 года.

С октября по март Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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УНІАН По материалам:

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