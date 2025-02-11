Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ

Мир
21
Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ
Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об инвестициях в размере €109 млрд в сферу искусственного интеллекта (ИИ), чтобы укрепить позиции страны и Европы в глобальном технологическом соревновании.
Об этом пишет FT.
Часть французских инвестиций должны поступить от международных партнеров. Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить 50 млрд евро в строительство кампуса дата-центров, а канадская компания Brookfield инвестирует 20 млрд евро в ИИ-инфраструктуру.
Читайте также
Планируется создание фонда Current AI для развития «общественно полезного ИИ» с начальным финансированием в 400 млн евро и целью собрать 2,5 млрд евро за 5 лет.
Отдельно венчурный фонд General Catalyst в партнерстве с другими инвесторами, среди которых KKR, Blackstone, EQT, CVC и DST Global, планирует вложить €150 млрд в развитие европейских стартапов и внедрение ИИ в бизнес.
Читайте также
Ожидается, что Макрон и другие лидеры, такие как премьер-министр Индии Нарендра Моди, будут выступать за более «открытые» совместные платформы ИИ, такие как Mistral и DeepSeek, в противоположность закрытым альтернативам от OpenAI и Google.
Помимо инвестиций саммит в Париже должен стать платформой для обсуждения упрощения регулирования ИИ в ЕС. Более 60 европейских компаний, включая Volkswagen, Spotify и Exor, призывают Еврокомиссию гармонизировать законодательство для ускоренного развития отрасли. Эти предложения планируют представить президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.