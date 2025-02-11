Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ — Finance.ua

Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ 11.02.2025, 00:34 — Мир

Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об инвестициях в размере €109 млрд в сферу искусственного интеллекта (ИИ), чтобы укрепить позиции страны и Европы в глобальном технологическом соревновании.

Об этом пишет FT.

Часть французских инвестиций должны поступить от международных партнеров. Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить 50 млрд евро в строительство кампуса дата-центров, а канадская компания Brookfield инвестирует 20 млрд евро в ИИ-инфраструктуру.

Планируется создание фонда Current AI для развития «общественно полезного ИИ» с начальным финансированием в 400 млн евро и целью собрать 2,5 млрд евро за 5 лет.

Отдельно венчурный фонд General Catalyst в партнерстве с другими инвесторами, среди которых KKR, Blackstone, EQT, CVC и DST Global, планирует вложить €150 млрд в развитие европейских стартапов и внедрение ИИ в бизнес.

Ожидается, что Макрон и другие лидеры, такие как премьер-министр Индии Нарендра Моди, будут выступать за более «открытые» совместные платформы ИИ, такие как Mistral и DeepSeek, в противоположность закрытым альтернативам от OpenAI и Google.

Помимо инвестиций саммит в Париже должен стать платформой для обсуждения упрощения регулирования ИИ в ЕС. Более 60 европейских компаний, включая Volkswagen, Spotify и Exor, призывают Еврокомиссию гармонизировать законодательство для ускоренного развития отрасли. Эти предложения планируют представить президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен.

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