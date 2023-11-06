Формула мира Президента: энергетическая безопасность Украины — неотъемлемая составляющая глобальной энергетической безопасности Сегодня 10:12 — Энергетика

Формула мира Президента: энергетическая безопасность Украины — неотъемлемая составляющая глобальной энергетической безопасности

Состоялось очередное заседание рабочей группы «Президентская Формула мира: энергетическая безопасность». Участие в заседании с украинской стороны приняли заместители министра энергетики Украины Ярослав Демченков и Светлана Гринчук, а также заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Участники заседания засвидетельствовали политическую поддержку инициативы Президента Украины по Формуле мира и отметили успешность проведенной Третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте, в которой, в частности, принял участие министр энергетики Герман Галущенко.

Ключевыми темами заседания стали предложения в сфере энергетической безопасности к итоговому документу по реализации Формулы мира, который планируется рассмотреть на Глобальном саммите мира.

Участники заседания отметили сочетание в совместном документе политической и практической составляющей. Следующим этапом обработки документа станет пошаговый план его имплементации.

Ярослав Демченков и Ростислав Шурма поблагодарили Данию и Польшу за сопредседательство в рабочей группе по энергетической безопасности и поприветствовали Норвергию, изъявившую желание присоединиться к этим странам.

Представители украинской стороны отметили важность определения фундаментальных принципов обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте глобальной безопасности и наработки механизмов, которые не допустят использования энергии как оружия агрессорами в будущем.

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Отдельно на заседании обсуждались меры по поддержанию устойчивости украинской энергосистемы во время зимнего периода в условиях враждебных атак на энергетическую инфраструктуру и координация международной помощи для достижения соответствующих целей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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