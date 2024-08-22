Ford пересматривает планы по электромобилям и отменяет некоторые модели, чтобы сократить расходы — Finance.ua

Ford пересматривает планы по электромобилям и отменяет некоторые модели, чтобы сократить расходы Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Ford пересматривает планы по электромобилям и отменяет некоторые модели, чтобы сократить расходы

Компания Ford Motor решила отказаться от трехрядного внедорожника, отложить выпуск нового поколения пикапов и добавить новый электрический пикап и фургон в свой будущий модельный ряд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такие шаги направлены на сокращение затрат и адаптацию к изменяющемуся спросу на электромобили.

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Снижение темпов роста спроса на электромобили заставляет производителей, таких как Ford и General Motors, откладывать или отменять выпуск новых моделей во избежание больших затрат на транспортные средства, которые потребители покупают не так быстро, как ожидалось.

На фоне этого акции Ford выросли на 2,16% во время утренних торгов.

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Финансовый директор Ford Джон Лоулер заявил, что из-за изменений в ценообразовании и прибыльности компания решила скорректировать свои планы по продуктам и технологиям, чтобы добиться положительного результата уже в первый год после запуска новых моделей.

Ford продолжает укреплять свою стратегию, сосредотачиваясь на сегментах, где она уже преуспевает, в частности на пикапах и коммерческих транспортных средствах.

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Економічна Правда По материалам:

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