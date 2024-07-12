Электрический кроссовер Ford Capri показали официально — Finance.ua

Электрический кроссовер Ford Capri показали официально 12.07.2024, 01:01 — Технологии&Авто

Электрический кроссовер Ford Capri показали официально

Электрический кроссовер Ford Capri создан на совместной платформе с Ford Explorer, который уже некоторое время продается в Европе. Оба автомобиля созданы на платформе MEB от Volkswagen Group.

Судя по профилю авто, электромобиль напоминает несколько повышенный седан. Ford намерена продавать электрический кроссовер со стандартными 19-дюймовыми колесами, но также будут доступны большие 20- и 21-дюймовые варианты.

Базовая версия будет иметь заднеприводную компоновку с одним электродвигателем мощностью 282 л.с. У него достаточно мощности, чтобы разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды. На авто установлена ​​литий-ионная никель-марганцево-кобальтовая аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на уровне 630 км.

Двухмоторный вариант имеет совокупную мощность в 335 л.с. Благодаря дополнительному электромотору, установленному на передней оси, время разгона до сотни сократилось до 5,3 секунды. Флагман также получил большую батарею на 79 кВт*ч, которую можно заряжать со скоростью 185 кВт. Полностью заряженный двухмоторный кроссовер может проехать до 593 км на одном заряде батареи.

В салоне новинки от Ford расположился 14,6-дюймовый сенсорный экран, который двигается вверх и вниз, открывая секретное отделение для хранения вещей. Так же, как и Explorer, возрожденный Capri будет собираться в Кельне, Германия. Цены на новинку начинаются с 51 950 евро за версию с задним приводом, что на 2450 евро дороже базового Explorer.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.