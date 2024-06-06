Ford готовится производить доступные электромобили — Finance.ua

Ford готовится производить доступные электромобили
Генеральный директор Ford Джим Фарли хочет, чтобы компания поставляла на рынок доступные электромобили, как это в свое время сделал Генри Форд с Model T. Однако труднее всего сделать это прибыльно.
После того как ставка Китая на электромобили «окупилась», Ford хочет конкурировать с лучшими, включая BYD.
Фарли считает, что электромобили следующего поколения будут «не только прибыльными, но и доступными для большинства американцев».
По словам Фарли, следующая волна электромобилей Ford будет «конкурентоспособной с лучшими в бизнесе». И прямо сейчас Ford считает, что эти электромобили происходят из Китая.
Фарли заявил, что с начала этого года Ford тайно работает над меньшей платформой электромобилей, чтобы создать основу для более доступных моделей. Фарли сказал, что для разработки новой платформы американский автопроизводитель собрал небольшую команду с одними из самых лучших в мире инженеров электромобилей.
«Они разрабатывают совсем другой подход, другой продукт по другой цене с гораздо меньшим аккумулятором и другой химией», — добавил Фарли.
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