Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации — Finance.ua

Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации

В истории Фонда госимущества Украины зафиксирован самый высокий показатель активности на онлайн-аукционах по приватизации. За первые пять месяцев этого года среднее количество участников на таких аукционах составило 5,34. Это рекорд для Фонда.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Для сравнения, в сентябре-декабре 2022 года среднее количество участников составило 3,54, а в 2023 году — 4,8.

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«Позитивная динамика доказывает, что ФГИУ работает открыто на основе честных и конкурентных торгов в электронной системе „Прозорро.Продажи“. А сама приватизация актуальна как никогда», — отметил Коваль.

По его словам, с января по май текущего года в аукционах Фонда приняло участие 999 участников.

«Благодарен бизнесу, который приобщается к приватизационным аукционам. Покупая государственные объекты сегодня, вы делаете свой вклад в Победу. Ведь средства идут в госбюджет, из которого финансируются Силы Обороны», — добавил он.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует летом 2024 года провести первые аукционы по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель, находящихся под его управлением.

Среди других интересных активов есть также хлебоприемные предприятия, значительное количество объектов по всей Украине для проектов brownfield, у которых большой потенциал для инвестиций, поскольку располагают всей необходимой инфраструктурой.

Діло По материалам:

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