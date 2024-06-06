Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации — Finance.ua

Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации
В истории Фонда госимущества Украины зафиксирован самый высокий показатель активности на онлайн-аукционах по приватизации. За первые пять месяцев этого года среднее количество участников на таких аукционах составило 5,34. Это рекорд для Фонда.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
Для сравнения, в сентябре-декабре 2022 года среднее количество участников составило 3,54, а в 2023 году — 4,8.
«Позитивная динамика доказывает, что ФГИУ работает открыто на основе честных и конкурентных торгов в электронной системе „Прозорро.Продажи“. А сама приватизация актуальна как никогда», — отметил Коваль.
По его словам, с января по май текущего года в аукционах Фонда приняло участие 999 участников.
«Благодарен бизнесу, который приобщается к приватизационным аукционам. Покупая государственные объекты сегодня, вы делаете свой вклад в Победу. Ведь средства идут в госбюджет, из которого финансируются Силы Обороны», — добавил он.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует летом 2024 года провести первые аукционы по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель, находящихся под его управлением.
Среди других интересных активов есть также хлебоприемные предприятия, значительное количество объектов по всей Украине для проектов brownfield, у которых большой потенциал для инвестиций, поскольку располагают всей необходимой инфраструктурой.
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