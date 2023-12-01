Фонд госимущества анонсировал планы приватизации на 2024 год — Finance.ua
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Фонд госимущества анонсировал планы приватизации на 2024 год

Казна и Политика
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В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но и аукционы по аренде, в том числе государственных земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщил глава Фонда Виталий Коваль во время встречи с региональным директором Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI), Николасом Дунаисом.
«Сегодня время поиска внутренних резервов государства», — сказал глава Фонда госимущества.
Большая приватизация, запланированная на 2024 год, предусматривает выставление на рынок таких активов, как Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», Объединенная горно-химическая компания, «Украинские энергетические машины», «Электротяжмаш» и «Сумыхимпром».
«В настоящее время уже активно идет процесс малой приватизации объектов, а в ближайшее время планируем выставить на рынок объекты большой приватизации со стартовой стоимостью от 250 млн грн», — анонсировал Коваль.
Также в 2024 году планируется начать аукционы по аренде сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности.
Кроме того, Фонд государственного имущества выступит как крупнейший собственник brownfield-активов, представляя неактивные или заброшенные предприятия с уже подключенными коммуникациями, которые активно включаются в процесс приватизации.
В этой связи Виталий Коваль подчеркнул, что Фонд открыт для решительных инвесторов.
«Именно сейчас возникает благоприятный момент для инвестиций в Украину», — отметил глава ФГИУ.
По материалам:
Економічна Правда
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