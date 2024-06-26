Фонд госимущества выставил на продажу отель «Казацкий», расположенный в центре Киева — Finance.ua
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Фонд госимущества выставил на продажу отель «Казацкий», расположенный в центре Киева

Казна и Политика
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Фонд госимущества выставил на продажу отель «Казацкий», расположенный в центре Киева
Фонд госимущества выставил на продажу отель «Казацкий», расположенный в центре Киева
Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу отель «Казацкий», расположенный на Майдане Незалежности в самом сердце столицы.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
Стартовая цена лота — 155 млн 486 тыс. 115 гривен.
Предложения участников будут приниматься до 20.00, 17 июля. Онлайн-аукцион в системе «Прозорро. Продажи» запланирован на 18 июля.
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Он добавил, что все средства, вырученные от продажи гостиницы, будут направлены в государственный бюджет, где уже Министерство финансов решит, как их распределить.
Сообщается, что «Казацкий» — это 3-звездочный отель, в котором 8 этажей, 135 номеров, ресторан, кафе, парковка, 5 залов для проведения конференций и банкетов. Здание построили еще в 1983 году, поэтому ему требуются значительные капиталовложения.
По словам Коваля, несмотря на выгодное месторасположение, в последние годы отель был убыточным и последний раз вел прибыльную деятельность в 2021 году.
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Коваль также подчеркнул, что в условиях приватизации есть четкие требования к новому владельцу не увольнять персонал в течение шести месяцев. Однако из практики других объектов видно, что большинство персонала остается на своих рабочих местах, поскольку новому владельцу также требуются квалифицированные кадры.
Кабинет министров Украины передал в управление Фонда госимущества отель «Казацкий» в феврале 2024 года.
По материалам:
Діло
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