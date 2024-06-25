Фонд госимущества продал ровенский институт: цена выросла в 18 раз — Finance.ua

Фонд госимущества продал ровенский институт: цена выросла в 18 раз
24 июня прошел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Ровенский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Согласно сообщению, за право собственности на объект приватизации соревновались 17 потенциальных инвесторов, что обусловило рост стартовой цены с 3,5 млн гривен до победной — 65,0 млн гривен.
Основной вид деятельности государственного предприятия — исследования и экспериментальные разработки в области других естественных и технических наук.
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«У объекта приватизации есть все условия для ведения успешного бизнеса: удобное расположение в центре города Ровно рядом с остановками общественного транспорта.
Новый собственник получит 9 единиц недвижимого имущества общей площадью 3 318,60 м², 2 зарегистрированных земельных участка общей площадью 0,4086 га, 15 единиц транспортных средств и 1 305 единиц движимого имущества", — говорится в сообщении.
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