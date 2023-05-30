Фонд госимущества сменил 142 топ-менеджера на госкомпаниях — Finance.ua

Фонд госимущества сменил 142 топ-менеджера на госкомпаниях Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Фонд госимущества сменил 142 топ-менеджера на госкомпаниях

Фонд госимущества (ФГИУ) с сентября 2022 года сменил 89 руководителей и 53 члена наблюдательных советов предприятий, находящихся в управлении ФГИУ. Относительно 26 предприятий фонд ожидает согласования.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде отмечают, что обновление менеджмента — необходимый шаг для улучшения финансово-экономического состояния государственных активов.

«Новая команда ФГИУ провела анализ работы предприятий, который показал хроническое невыполнение финансовых планов и стабильно убыточную работу», — говорится в сообщении.

Наша цель — эффективное и прозрачное управление на государственных предприятиях. Новые менеджеры должны внедрять современные управленческие практики и принципы корпоративного управления.

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Мы стремимся достичь оптимального использования ресурсов, усовершенствовать производственные процессы, повысить производительность и эффективность работы государственных предприятий", — заявил директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности субъектов хозяйствования ФГИУ Виктор Сердюк.

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Економічна Правда По материалам:

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