Фонд госимущества сменил 142 топ-менеджера на госкомпаниях — Finance.ua

Фонд госимущества сменил 142 топ-менеджера на госкомпаниях
Фонд госимущества (ФГИУ) с сентября 2022 года сменил 89 руководителей и 53 члена наблюдательных советов предприятий, находящихся в управлении ФГИУ. Относительно 26 предприятий фонд ожидает согласования.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В Фонде отмечают, что обновление менеджмента — необходимый шаг для улучшения финансово-экономического состояния государственных активов.
Читайте также
«Новая команда ФГИУ провела анализ работы предприятий, который показал хроническое невыполнение финансовых планов и стабильно убыточную работу», — говорится в сообщении.
Наша цель — эффективное и прозрачное управление на государственных предприятиях. Новые менеджеры должны внедрять современные управленческие практики и принципы корпоративного управления.
Читайте также
Мы стремимся достичь оптимального использования ресурсов, усовершенствовать производственные процессы, повысить производительность и эффективность работы государственных предприятий", — заявил директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности субъектов хозяйствования ФГИУ Виктор Сердюк.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью