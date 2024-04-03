Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены — Finance.ua
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Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены

Казна и Политика
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Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены
Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены
Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии, стартовая стоимость в ходе торгов выросла в 194 раза.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
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«В 194 раза выросла стоимость комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии. Стартовая цена — 149,4 тыс. грн. Финальная — 29 млн грн», — подчеркнул он.
В аукционе 2 апреля приняли участие 42 участника.
Коваль напомнил, что Министерство юстиции передает ФГИУ на продажу неиспользуемые пенитенциарные учреждения.
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«Лот состоял из комплекса нежилых зданий и сооружений общей площадью 3143,5 кв. м. Среди них учебно-производственный корпус с подвалом бывшей исправительной колонии и земельный участок под сооружениями площадью 60 соток», — отметил он.
По словам главы ФГИУ, этот успешный пример еще раз показывает, что сегодня рынок сам регулирует стоимость объектов.
«И утверждение, что „во время войны приватизация некстати“ — это миф. Сегодня некстати — генерировать убытки для государства», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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