Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены — Finance.ua

Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии, стартовая стоимость в ходе торгов выросла в 194 раза.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

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«В 194 раза выросла стоимость комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии. Стартовая цена — 149,4 тыс. грн. Финальная — 29 млн грн», — подчеркнул он.

В аукционе 2 апреля приняли участие 42 участника.

Коваль напомнил, что Министерство юстиции передает ФГИУ на продажу неиспользуемые пенитенциарные учреждения.

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«Лот состоял из комплекса нежилых зданий и сооружений общей площадью 3143,5 кв. м. Среди них учебно-производственный корпус с подвалом бывшей исправительной колонии и земельный участок под сооружениями площадью 60 соток», — отметил он.

По словам главы ФГИУ, этот успешный пример еще раз показывает, что сегодня рынок сам регулирует стоимость объектов.

«И утверждение, что „во время войны приватизация некстати“ — это миф. Сегодня некстати — генерировать убытки для государства», — добавил он.

Економічна Правда По материалам:

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