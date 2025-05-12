Фонд госимущества продал научно-технический центр «Плазмотрон» Института электросварки — Finance.ua

Фонд госимущества продал научно-технический центр «Плазмотрон» Института электросварки Сегодня 11:40 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал научно-технический центр «Плазмотрон» Института электросварки

Фонд государственного имущества реализовал на приватизационном аукционе госпредприятие НТЦ «Плазмотрон» Института электросварки им. Е. Патона за 16 млн грн.

Об этом пресс-служба Фонда сообщила в Фейсбуке

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По информации ФГИУ, торги проходили в электронной торговой системе Prozorro.Продажи. В ходе торгов за единый имущественный комплекс госпредприятия соревновались 19 участников, что обусловило рост стоимости в 244,27 раза: от стартовой цены в 65,5 тыс. грн до победной — 16 млн грн.

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Кроме того, покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 3,2 млн грн, так что общий экономический эффект может составить 19,2 млн грн.

Подчеркивается, что после полной оплаты лота с учетом НДС новый собственник получит объект приватизации, на балансе которого находятся двухэтажное здание с пристройками общей площадью 432,5 кв. м, металлическое складское помещение общей площадью 105 кв.

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