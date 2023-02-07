Фонд госимущества готовит к приватизации еще один морпорт — Finance.ua

Фонд госимущества готовит к приватизации еще один морпорт Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Фонд госимущества проведет 3 марта приватизационный аукцион по продаже «Белгород-Днестровского морского торгового порта». Торги состоятся на Prozorro.Продажи. Стартовая цена — 187,6 млн грн (без НДС). Гарантийный взнос для участия в торгах — 37,5 млн грн (без НДС).

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Это вторая приватизация порта за время Независимости. Привлечение частного инвестора для убыточного Белгород-Днестровского порта — это толчок для развития его инфраструктуры и создания дополнительных рабочих мест», — отмечает Первый заместитель главы ФГИ Дмитрий Клименков, который на прошлой неделе лично проверил готовность порта к приватизации.

В последние годы Белгород-Днестровский порт показывал существенные убытки. В 2019-2021 годах убытки колебались в пределах 23,5-28,5 млн грн. Негативная тенденция наблюдалась и в 2022 году. За январь-сентябрь прошлого года порт получил 2,9 млн грн убытков.

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2022 порт накопил 104,7 млн грн просроченной кредиторской задолженности. Больше всего долгов по налогам с заработной платы (27,3 млн грн) и на недвижимое имущество (23,6 млн грн).

Также порт должен 13,7 млн грн заработной платы. С 2019 года из порта уволились 88 рабочих. По состоянию на январь-сентябрь 2022 там работали 148 рабочих.

Сейчас из-за полномасштабного вторжения российских войск Белгород-Днестровский порт заблокирован с моря. Однако он не остановился. Здесь происходит перевалка грузов в статусе «сухого порта».

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы к девяти причалам) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Покупатель порта обязан в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом. Также он не сможет увольнять рабочих по собственной инициативе в течение этого периода.

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Стартовая цена рассчитана на основании балансовой стоимости активов порта. На время военного положения на покупателя порта не налагаются инвестобязательства.

Продажа Белгород-Днестровского порта будет второй приватизацией морского порта за время независимости Украины.

Справка Finance.ua:

201 млн грн: в Украине впервые приватизировали морской порт. Фонд государственного имущества успешно провел приватизационный онлайн-аукцион в государственной системе Прозорро.Продажи морского порта впервые за время независимости Украины. Стоимость «Усть-Дунайска» выросла более чем в 3 раза с 60 миллионов гривен стартовой цены до 201 миллиона победной. За право приватизации порта в торгах соперничали 8 участников.

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