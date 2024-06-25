Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы «Банка Сич» — Finance.ua
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Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы «Банка Сич»

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО «Банк Сич» по стартовой цене 13,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
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«28 июня 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Банк Сич“, ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. Лот состоит из права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторской задолженности. Активы выставляют на торги во второй раз», — говорится в сообщении.
Заемщик не находится в процедуре банкротства и ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. В обеспечение по выставленному на аукцион кредиту оформлена коммерческая недвижимость (нежилое здание площадью 1 672,5 кв. м) в г. Харьков.
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В Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Начальная цена лота — 13,3 млн грн.
Торги будут проходить по «английской» модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены.
По материалам:
Укрінформ
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