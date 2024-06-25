Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы «Банка Сич» — Finance.ua

Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы «Банка Сич»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО «Банк Сич» по стартовой цене 13,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«28 июня 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Банк Сич“, ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. Лот состоит из права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторской задолженности. Активы выставляют на торги во второй раз», — говорится в сообщении.
Заемщик не находится в процедуре банкротства и ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. В обеспечение по выставленному на аукцион кредиту оформлена коммерческая недвижимость (нежилое здание площадью 1 672,5 кв. м) в г. Харьков.
В Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Начальная цена лота — 13,3 млн грн.
Торги будут проходить по «английской» модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены.
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