Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы «Банка Сич» — Finance.ua

Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы «Банка Сич» Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО «Банк Сич» по стартовой цене 13,3 млн грн.

«28 июня 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Банк Сич“, ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. Лот состоит из права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторской задолженности. Активы выставляют на торги во второй раз», — говорится в сообщении.

Заемщик не находится в процедуре банкротства и ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. В обеспечение по выставленному на аукцион кредиту оформлена коммерческая недвижимость (нежилое здание площадью 1 672,5 кв. м) в г. Харьков.

В Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Начальная цена лота — 13,3 млн грн.

Торги будут проходить по «английской» модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены.

Укрінформ По материалам:

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