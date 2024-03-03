Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика) — Finance.ua

Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика) Сегодня 11:04 — Фондовый рынок

Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика)

В январе 2024 года в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов поступило 261,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

В первый месяц этого года из общей суммы поступлений было получено:

55,2 млн грн — от погашения кредитов;

37,7 млн ​​грн — от реализации активов;

7,5 млн грн — от погашения ценных бумаг;

4,5 млн грн — от аренды имущества;

156,7 млн ​​грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

«Ожидаемо, в первый месяц нового года мы фиксируем замедление темпов поступлений средств в ликвидируемые Фондом банки. Это объясняется снижением активности потенциальных покупателей активов банков в период новогодних и рождественских праздников», — сообщает финансовый директор Фонда Елена Нужненко.

Инфографика: ФГВФЛ

Куда поступило больше всего средств

в Айбокс Банк — 153,9 млн грн;

Банк Форвард — 21,9 млн грн;

банк «Сич» — 19,1 млн грн;

Проминвестбанк — 17 млн ​​грн;

Мегабанк — 15,9 млн грн.

Все полученные деньги направляют на погашение требований кредиторов ликвидируемых банков, среди которых, преимущественно, юридические лица. Отмечается, что в прошлом году ликвидируемые банки получили 7,17 млрд грн, что является максимальным показателем поступлений за последние четыре года.

Фінансовий Клуб України По материалам:

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