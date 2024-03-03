Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика) — Finance.ua

Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика)
В январе 2024 года в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов поступило 261,5 млн грн.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
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В первый месяц этого года из общей суммы поступлений было получено:
- 55,2 млн грн — от погашения кредитов;
- 37,7 млн грн — от реализации активов;
- 7,5 млн грн — от погашения ценных бумаг;
- 4,5 млн грн — от аренды имущества;
- 156,7 млн грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства
и т. п.).
«Ожидаемо, в первый месяц нового года мы фиксируем замедление темпов поступлений средств в ликвидируемые Фондом банки. Это объясняется снижением активности потенциальных покупателей активов банков в период новогодних и рождественских праздников», — сообщает финансовый директор Фонда Елена Нужненко.
Куда поступило больше всего средств
- в Айбокс Банк — 153,9 млн грн;
- Банк Форвард — 21,9 млн грн;
- банк «Сич» — 19,1 млн грн;
- Проминвестбанк — 17 млн грн;
- Мегабанк — 15,9 млн грн.
Все полученные деньги направляют на погашение требований кредиторов ликвидируемых банков, среди которых, преимущественно, юридические лица. Отмечается, что в прошлом году ликвидируемые банки получили 7,17 млрд грн, что является максимальным показателем поступлений за последние четыре года.
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