Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика) — Finance.ua

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Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика)

Фондовый рынок
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Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика)
Стало известно, сколько средств поступило банкам-банкротам в январе (инфографика)
В январе 2024 года в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов поступило 261,5 млн грн.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
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В первый месяц этого года из общей суммы поступлений было получено:
  • 55,2 млн грн — от погашения кредитов;
  • 37,7 млн ​​грн — от реализации активов;
  • 7,5 млн грн — от погашения ценных бумаг;
  • 4,5 млн грн — от аренды имущества;
  • 156,7 млн ​​грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п.).
«Ожидаемо, в первый месяц нового года мы фиксируем замедление темпов поступлений средств в ликвидируемые Фондом банки. Это объясняется снижением активности потенциальных покупателей активов банков в период новогодних и рождественских праздников», — сообщает финансовый директор Фонда Елена Нужненко.
Инфографика: ФГВФЛ
Инфографика: ФГВФЛ

Куда поступило больше всего средств

  • в Айбокс Банк — 153,9 млн грн;
  • Банк Форвард — 21,9 млн грн;
  • банк «Сич» — 19,1 млн грн;
  • Проминвестбанк — 17 млн ​​грн;
  • Мегабанк — 15,9 млн грн.
Все полученные деньги направляют на погашение требований кредиторов ликвидируемых банков, среди которых, преимущественно, юридические лица. Отмечается, что в прошлом году ликвидируемые банки получили 7,17 млрд грн, что является максимальным показателем поступлений за последние четыре года.
По материалам:
Фінансовий Клуб України
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