Гетманцев в ручном режиме требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну банка «Конкорд» — представитель финучреждения Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев незаконно и в ручном режиме требует от Фонда гарантирования вкладов физических лиц раскрыть банковскую тайну банка «Конкорд».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила совладелица финансового учреждения Елена Соседка.

По ее словам, находящемуся в процессе ликвидации банку налоговая сначала насчитала штраф 700 тысяч гривен, который затем по личному указанию главы налогового комитета увеличили до почти 400 миллионов гривен. Но, как отмечает Елена Соседка, Гетманцев на этом не останавливается и теперь требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну «Конкорда».

«Но Гетманцев на этом не остановился и сейчас в ручном режиме по телефону требует от ФГО ФЛ раскрыть банковскую тайну для реализации своих преступных планов, что будет вопиющим нарушением закона. Он, прикрываясь государственными интересами, злоупотребляет властью и служебным положением и руками налоговой уничтожает украинский бизнес. Всем известно, что блокирование налоговых накладных, остановки возмещения НДС и космические штрафные санкции на предприятия — это все указания из кабинета главы налогового комитета, он лично звонит по телефону налоговикам и указывает, как действовать относительно того или иного бизнеса, что свидетельствует также о коррупции. По этим фактам мы уже готовим официальное обращение в НАБУ», — написала Елена Соседка.

Банкир пояснила, что Фонд гарантирования вкладов не согласился с актом проверки «Конкорда» на 400 миллионов, и подал возражения. Такой шаг полностью соответствует букве закона. Завтра, 25 января, возражение должно рассмотреть Центральное межрегиональное управление налоговой по работе с крупными налогоплательщиками.

«Если завтра незаконный акт на выдуманные Гетманцевым 392 млн будет освящен решением комиссии под председательством Николая Чмерука, откроется „ящик Пандоры“ и банковская среда будет понимать, что когда-нибудь к ним может прийти налоговая, безосновательно начислить заоблачные миллиардные штрафы и это будет крахом для любого банка. Во времена Януковича „Беркут“ выполнил преступный приказ и пошел против мирных протестующих Евромайдана, что привело к убийствам и гибели людей. А сегодня нардеп Даниил Гетманцев дает налоговый преступный приказ убивать бизнес», — добавила Елена Соседка

УНІАН По материалам:

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