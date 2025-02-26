Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы банка «Финансы и кредит» — Finance.ua
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Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу активы банка «Финансы и кредит»

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц 6 марта 2025 года выставляет на торги активы АО «Банк «Финансы и кредит» с залоговой недвижимостью в Киеве и Львове.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
«6 марта 2025 года в системе Prozorro. Продажи на торги выставлены активы АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.
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В состав лота включены права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования. Часть активов находится в залоге Национального банка Украины.
«Компании-заемщики не находятся в процессе прекращения и ведут деятельность в сфере производства фармацевтических препаратов и материалов», — добавили в Фонде.
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В обеспечение выполнения обязательств оформлен единый имущественный комплекс, коммерческая недвижимость, земельные участки, простые именные акции и имущественные права на получение товара.
В частности, это единственный имущественный комплекс площадью 36,8 тыс. м² во Львове по производству фармацевтической продукции, коммерческая недвижимость в центре Киева общей площадью около 4,7 тыс. м², а также земельные участки в Киевской области площадью 23,7 га. Отмечается, что на продажу выставлено не имущество, являющееся залогом по кредитным договорам, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.
По материалам:
Finance.ua
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