ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн — Finance.ua

ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн Сегодня 15:12 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн

В течение января 2025 года в системе Prozorro. Продажи было объявлено 836 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщил Фонд гарантирования.

Результативными были 13 аукционов по продаже активов 4 банков. Сумма торгов составила 34,5 млн грн 68,6% из этой суммы (23,7 млн ​​грн) обеспечено благодаря продаже кредитов юридическим лицам. Остальные составили продажу недвижимого имущества (около 8,4 млн грн), земельных участков (2 млн грн), кредитов физических лиц (0,5 млн грн).

«Январь показался достаточно успешным по итогам продаж кредитов юридических лиц. Фонд продолжает прилагать усилия для оживления спроса на такие сложные для реализации активы, в частности путем введения отраслевого подхода к продаже пулов кредитов юридических лиц», — отметил директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — 20,3 млн грн;

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — более 7 млн ​​грн;

АО «МЕГАБАНК» — 3,8 млн грн;

АО «БАНК СИЧ» — 3,4 млн грн.

На сегодняшний день по результатам успешных аукционов за январь получена оплата за 11 лотов на сумму почти 34,1 млн грн. Средства за 2 лота на сумму 0,4 млн грн пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить средства за лот он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему по сумме предложения участнику аукциона, если таковой был.

Напомним, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

Подробная информация о запланированных торгах и результатах продаж активов размещена на сайте Фонда в разделе « Продажа активов ».

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