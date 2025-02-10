ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн

Кредит&Депозит
8
ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн
ФГВФЛ в январе реализовал активы банков на 34,5 млн грн
В течение января 2025 года в системе Prozorro. Продажи было объявлено 836 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщил Фонд гарантирования.
Результативными были 13 аукционов по продаже активов 4 банков. Сумма торгов составила 34,5 млн грн 68,6% из этой суммы (23,7 млн ​​грн) обеспечено благодаря продаже кредитов юридическим лицам. Остальные составили продажу недвижимого имущества (около 8,4 млн грн), земельных участков (2 млн грн), кредитов физических лиц (0,5 млн грн).
«Январь показался достаточно успешным по итогам продаж кредитов юридических лиц. Фонд продолжает прилагать усилия для оживления спроса на такие сложные для реализации активы, в частности путем введения отраслевого подхода к продаже пулов кредитов юридических лиц», — отметил директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.
Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:
  • АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — 20,3 млн грн;
  • ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — более 7 млн ​​грн;
  • АО «МЕГАБАНК» — 3,8 млн грн;
  • АО «БАНК СИЧ» — 3,4 млн грн.
На сегодняшний день по результатам успешных аукционов за январь получена оплата за 11 лотов на сумму почти 34,1 млн грн. Средства за 2 лота на сумму 0,4 млн грн пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить средства за лот он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему по сумме предложения участнику аукциона, если таковой был.
Напомним, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.
Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.
Подробная информация о запланированных торгах и результатах продаж активов размещена на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».
Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.