Фонд гарантирования вкладов сообщил, сколько выплатил вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов сообщил, сколько выплатил вкладчикам ликвидируемых банков Сегодня 16:27 — Кредит&Депозит

Дистанционно вкладчики получили гарантированное возмещение на сумму 1 605,6 млн грн, что составляет около 30% от общей суммы выплат.

Об этом сообщил Фонд гарантирования.

«На общую сумму выплат в значительной степени повлияло введение 100% гарантий по вкладам. После вступления в силу соответствующего закона два банка — „ Мегабанк “ и „Сич“ — были признаны неплатежеспособными и перешли под управление Фонда. Их вкладчикам возмещаются денежные средства в размере вклада с начисленными процентами. Из общей суммы гарантированных выплат 85% составляют выплаты вкладчикам „Мегабанка“ и банка „Сич“ (3 739,4 млн грн и 1 205,2 млн грн соответственно)», — подчеркнула Наталия Рудуха.

Справка Finance.ua:

За 2022 год банковские вклады в гривне выросли на 1/5 или почти на 0,2 трлн. В частности, депозиты населения выросли на 30% (137 млрд грн).

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