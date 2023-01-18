Фонд гарантирования вкладов сообщил, сколько выплатил вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua
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Фонд гарантирования вкладов сообщил, сколько выплатил вкладчикам ликвидируемых банков

Кредит&Депозит
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Дистанционно вкладчики получили гарантированное возмещение на сумму 1 605,6 млн грн, что составляет около 30% от общей суммы выплат.
Об этом сообщил Фонд гарантирования.
«На общую сумму выплат в значительной степени повлияло введение 100% гарантий по вкладам. После вступления в силу соответствующего закона два банка — „Мегабанк“ и „Сич“ — были признаны неплатежеспособными и перешли под управление Фонда. Их вкладчикам возмещаются денежные средства в размере вклада с начисленными процентами. Из общей суммы гарантированных выплат 85% составляют выплаты вкладчикам „Мегабанка“ и банка „Сич“ (3 739,4 млн грн и 1 205,2 млн грн соответственно)», — подчеркнула Наталия Рудуха.

Справка Finance.ua:

  • За 2022 год банковские вклады в гривне выросли на 1/5 или почти на 0,2 трлн. В частности, депозиты населения выросли на 30% (137 млрд грн).
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По материалам:
Finance.ua
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