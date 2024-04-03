Фонд гарантирования прекратил выплаты вкладчикам банка «Земельный капитал» — Finance.ua

Фонд гарантирования прекратил выплаты вкладчикам банка «Земельный капитал»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 апреля 2024 года прекратил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «КБ «Земельный Капитал» и завершил ликвидационную процедуру банка.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«1 апреля 2024 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 403 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО «КБ Земельный Капитал», — говорится в сообщении.
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В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 1 апреля 2024 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «КБ «Земельный Капитал» и завершении ликвидационной процедуры банка.
В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АО «КБ «Земельный Капитал» получено более 416,2 млн грн.
Как сообщалось, «Земельный Капитал» стал сотым учреждением, перешедшим под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц в результате признания его 11 августа 2021 года неплатежеспособным.
Национальный банк 9 сентября 2021 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «КБ «Земельный Капитал».
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