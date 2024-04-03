Фонд гарантирования провел 37 аукционов по продаже банковских активов почти на 396 миллионов — Finance.ua

Фонд гарантирования провел 37 аукционов по продаже банковских активов почти на 396 миллионов Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Фонд гарантирования провел 37 аукционов по продаже банковских активов почти на 396 миллионов

В течение марта в системе Prozorro. Продажи было объявлено 575 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Результативными были 37 аукционов по продаже активов 8 банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Сумма успешных торгов составила более 396,1 млн грн. 65% этой суммы — 256,0 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков. Еще 128,8 млн грн — цена реализации недвижимого имущества банков», — говорится в сообщении.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

АО «Дельта Банк» — 213,2 млн грн;

АО «МР Банк» — 70,8 млн грн;

ПАО «Проминвестбанк» — 66,3 млн грн;

АО «Мегабанк» — 26,5 млн грн;

ПАО «Банк Форвард» — 17,1 млн грн;

АО «Айбокс Банк» — 1,1 млн грн;

АО «Укрстройинвестбанк» — 0,7 млн ​​грн;

АО «АКБ «Конкорд» — почти 0,3 млн грн.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за март, получена оплата за 12 лотов на сумму 77,1 млн грн. Средства за 25 лотов, на сумму 319 млн грн, пока ожидаются.

«В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был», — сообщили в Фонде.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.