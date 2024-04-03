Банкир года: кто стал лучшим по версии FinAwards-2024 — Finance.ua

Банкир года: кто стал лучшим по версии FinAwards-2024 Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.

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В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Банкир года

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Банкир года». Это почетное звание во время церемонии присваивают специалисту, обладающему исключительными лидерскими качествами и стратегическим видением, способствуя повышению эффективности банковского сектора.

Председателю Правления ПУМБ Сергею Черненко. В 2024 году награда «Банкир года» была присуждена

Свою карьеру Черненко связал с ПУМБ, начав работу в банке в 1997 году с должности специалиста Центрального управления оценки рисков. В 2005 году стал начальником Центрального управления рисков и вошел в состав Правления ПУМБ.

В феврале 2006 года Сергей Черненко был приглашен на позицию члена Наблюдательного совета ПУМБ, которую занимал до марта 2008 года.

С сентября 2008 года — заместитель Председателя Правления ПУМБ. В апреле 2011 года Сергей Черненко назначен первым заместителем Председателя Правления, а в феврале 2012 года также вступил в должность финансового директора (CFO) ПУМБ.

В октябре 2012 года Сергей Черненко был назначен Наблюдательным советом ПУМБ на должность Председателя Правления банка.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех-решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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