Фонд гарантирования повторно выставит на аукцион активы банка с апартаментами в Одессе — Finance.ua
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Фонд гарантирования повторно выставит на аукцион активы банка с апартаментами в Одессе

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования повторно выставит на аукцион активы банка с апартаментами в Одессе
Фонд гарантирования повторно выставит на аукцион активы банка с апартаментами в Одессе
18 сентября в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «Укрстройинвестбанка», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Согласно сообщению, на торги в составе лота выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Договоры заключены со связанными с банком юридическими и физическими лицами.
В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлена недвижимость туристического назначения премиум-класса (номера-апартаменты с кухней) в одном из современных туристических комплексов в курортном районе «Аркадия» на морском побережье Одессы (Гагаринское плато), а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома общей площадью 1080,5 кв.
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«Обращаем внимание, на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке», — говорится в сообщении.
Начальная цена — 63,4 млн грн.
В пресс-службе добавили, что средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Укрстройинвестбанка».
По материалам:
Економічна Правда
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