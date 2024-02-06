Фон дер Ляйен: украинская оборонная промышленность будет интегрирована в оборонную промышленность ЕС — Finance.ua
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Фон дер Ляйен: украинская оборонная промышленность будет интегрирована в оборонную промышленность ЕС

Казна и Политика
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Фон дер Ляйен: украинская оборонная промышленность будет интегрирована в оборонную промышленность ЕС
Фон дер Ляйен: украинская оборонная промышленность будет интегрирована в оборонную промышленность ЕС
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская оборонная промышленность будет интегрирована с оборонной промышленностью Европейского Союза.
Такое заявление она сделала во вторник в Страсбурге, выступая в рамках пленарного заседания Европейского парламента.
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«Поскольку мы смотрим в будущее, то должны думать об оборонных возможностях Украины как о составляющей нашей обороноспособности, мы должны думать об оборонной промышленности Украины, как о составляющей нашей собственной оборонной промышленности, и именно поэтому мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии. Это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ с согласия Европейского парламента и Совета, где это необходимо», — детализировала президент Европейской Комиссии.
По словам фон дер Ляйен, это не только поможет удовлетворить потребности Украины в обороне, но и будет «способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженной и оборонной промышленностями». «Украина является будущим членом нашего Европейского Союза, поэтому она должна стать гораздо более близкой к нам также в области обороны», — убеждена она.
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Президент Еврокомиссии напомнила, что в настоящее время в ЕС прошли обучение более 40 тыс. человек, а страны-члены мобилизовали военную технику для поставок в Украину на 28 млрд евро.
«Европейская оборонная промышленность увеличила свои мощности по производству боеприпасов на 40%, мы поставим более полумиллиона артиллерийских снарядов к следующему месяцу, более 1 млн до конца года, но этого, конечно, недостаточно», — отметила фон дер Ляйен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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