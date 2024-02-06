Глава Еврокомиссии назвала дату первого транша Украине по программе в 50 млрд евро — Finance.ua

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Глава Еврокомиссии назвала дату первого транша Украине по программе в 50 млрд евро

Казна и Политика
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Глава Еврокомиссии назвала дату первого транша Украине по программе в 50 млрд евро
Глава Еврокомиссии назвала дату первого транша Украине по программе в 50 млрд евро
Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.
Как сообщила глава Еврокомиссии, политическое соглашение по программе, заключенное вечером 5 февраля, является важным шагом вперед.
«Европа верна своему слову», — сказала она, отметив, что ЕС продолжит предоставлять столь необходимое и предусмотренное финансирование «нашему смелому партнеру и будущему члену».
«Планируем начать выплаты в марте», — добавила она.
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Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024−2027 годы.
Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.
Ukraine Facility для Украины будет структурировано по трем направлениям:
  • Компонент І. Правительство Украины подготовит «План Украины», изложив свои намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в виде грантов и кредитов государству Украина будет предоставлена ​​на основе реализации Украинского плана, который будет подкреплен рядом условий и графиком выплат.
  • Компонент ІІ. В рамках инвестиционной программы Украины ЕС предоставит поддержку в виде бюджетных гарантий и сочетания грантов и кредитов от государственных и частных учреждений. Гарантия Украины будет покрывать риски, связанные с кредитами, гарантиями, инструментами рынка и другими формами финансирования.
  • Компонент ІІІ. Помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, которые помогают Украине соответствовать законам ЕС и проводить структурные реформы на пути к будущему членству в ЕС.
Предварительное условие поддержки Украины в рамках фонда заключается в том, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права личности, принадлежность к меньшинствам.
Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26−29 февраля 2024 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Минэкономики сообщали, что Украина рассчитывает получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте. В настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами;
  • программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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