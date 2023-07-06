Fitch подтвердило рейтинг ПриватБанка «ССС-» — Finance.ua

Fitch подтвердило рейтинг ПриватБанка «ССС-» Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

Fitch подтвердило рейтинг ПриватБанка «ССС-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах государственного ПриватБанка соответственно «ССС-» и «ССС» и рейтинги устойчивости (VR) «ССС», говорится в сообщении на его сайте.

«РДЭ ПриватБанка в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что дефолт по его приоритетным обязательствам в иностранной валюте остается реальной возможностью из-за войны. Однако банк поддерживает в целом адекватную ликвидность в иностранной валюте по сравнению со своими потребностями, чему способствуют различные меры регулирования капитала и валютного контроля, введенного с начала войны для снижения рисков оттока депозитов и капитала и поддержания стабильности и доверия к банковской системе», — отметило агентство.

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Оно уточнило, что обязательствf по внешнему долгу в ПриватБанке отсутству. т, а доступной ликвидности банка в иностранной валюте было достаточно, чтобы покрыть 82% клиентских депозитов в иностранной валюте на конец первого квартала 2023 года.

Одновременно Fitch снизило рейтинги государственной поддержки GSR обоих банков с «ссс-» до «нет поддержки» (ns).

«Снижение рейтинга GSR отражает нашу уверенность в том, что в случае существенного дефицита капитала ПриватБанк , вероятнее всего, в ближайшем будущем будет действовать в условиях ограничения регулятивного капитала, а не получит экстренную поддержку капиталом от государства», — отметило агентство.

Fitch напомнило, что ПриватБанк является крупнейшим банком в Украине с долей активов почти 27% всего банковского сектора на конец первого квартала 2023 года с акцентом на розничный сектор, и отметило, что оценивает деловой профиль банка и его доходность значительно выше, чем у его аналогов.

Согласно данным Нацбанка на начало мая, ПриватБанк по размеру активов (759,3 млрд грн) занимал 1 место на рынке среди 65 действовавших банков.

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