ПриватБанк выделил в 4,5 раза больше кредитов, чем в прошлом году: на что пошли средства — Finance.ua

ПриватБанк выделил в 4,5 раза больше кредитов, чем в прошлом году: на что пошли средства Сегодня 12:40 — Кредит&Депозит

ПриватБанк выделил в 4,5 раза больше кредитов, чем в прошлом году: на что пошли средства

ПриватБанк выделил лизинговые кредиты на сумму более 5 млрд грн. Денежные средства предоставлялись на приобретение новой сельхозтехники, оборудования, дорожной техники и коммерческого автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«За 6 месяцев 2023 года на указанные цели было предоставлено 2,23 млрд грн, что в 4,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Большинство соглашений подписано с клиентами малого и среднего бизнеса при поддержке правительственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%», — говорится в сообщении.

Член правления банка по вопросам МСБ Евгений Заиграев отметил, что 70% профинансированных банком проектов являются закупкой сельхозтехники, коммерческого транспорта и спецтехники. До конца года банк планирует предоставить подобные кредиты еще на 3 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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