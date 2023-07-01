В банкоматах Приватбанка забывают 1 млн карт в год — Finance.ua

В банкоматах Приватбанка забывают 1 млн карт в год Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

В банкоматах Приватбанка люди забывают в среднем около 2 тыс. карт в день, подавляющее большинство из них (80%) — карты самого Приватбанка. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

У этого госбанка крупнейшая банкоматная сеть в Украине — около 6 тыс. штук. При этом банкоматы ПриватБанка работают по следующему алгоритму: сначала человек получает наличные, а затем свою карту.

Такой порядок действий соблюдают немногие банки. Большинство настроило свои банкоматы иначе — те сначала выдают карту (возможно, чтобы люди их не забывали), а после — наличные.

Говоря о 2 тыс. забытых карт, Дмитрий Мусиенко отметил, что около 60% забытых карт банку удается возвращать владельцам. Поскольку есть функция звонка забывчивому клиенту. Но сразу признал, что такая возможность (звонка) есть только у клиентов Привата. Если карту выпустил другой банк, у него такого шанса не будет. Он останется без карты.

«После того как вы забыли карту, банкомат переходит в режим ожидания, который продолжается до начала обслуживания следующего клиента. Также дополнительно, если была забыта карта ПриватБанка, мы пытаемся дозвониться владельцу карты и попросить его вернуться в банкомат, чтобы забрать карту. Для держателей карт других банков это сделать невозможно, поскольку у нас отсутствует контактный номер телефона. Далее вы должны ввести PIN-код карты — и банкомат вернет ее. Если клиент не воспользовался возможностью вернуть карту, банкомат безвозвратно забирает карту, и она в дальнейшем уничтожается», — рассказал Мусиенко.

В 2021 году в банкоматах Приватбанка было забыто около 1 млн карт, а после возвращено около 600 тыс. Показатели прошлого года предложили оставить за скобками из-за начала широкомасштабной войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.