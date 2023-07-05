Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного — Finance.ua

Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Укргазбанка и подтвердило рейтинг еще одного госбанка — Укрэксимбанка

Соответствующие рейтинги опубликованы на сайте агентства.

Так, повышен рейтинг устойчивости Укргазбанка с «сс» до «сс-с», и подтвержден его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах «ССС».

«Повышение рейтинга устойчивости отражает наше мнение об умеренно более низком риске банкротства Укргазбанка вследствие более устойчивого качества активов и прибыльности из-за менее жесткой операционной среды, чем мы ожидали ранее», — отмечает агентство.

Одновременно снижены рейтинги государственной поддержки GSR банка с «ссс-» до «нет поддержки» (ns).

«Снижение рейтинга GSR отражает нашу уверенность в том, что в случае существенного дефицита капитала Укргазбанк , вероятнее всего, будет в ближайшем будущем действовать в условиях ограничения регулятивного капитала, а не получит немедленную чрезвычайную капитальную поддержку от государства», — пояснило Fitch.

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Кроме того, агентство подтвердило долгосрочные РДЭ государственного Укрэксимбанка в иностранной и национальной валютах «CCC-» и «CCC», а также подтвердило его рейтинги VR на уровне «f» и GSR на уровне «нет поддержки».

Fitch объясняет такую ​​оценку тем, что показатели достаточности основного и регулятивного капитала Укрэксимбанка на 1 июня соответственно 3,7% и 7,4% остаются ниже минимальных нормативных значений 7% и 10%.

«Мы считаем, что банк и дальше будет полагаться на длительное ослабление регулятивного капитала для продолжения работы с учетом ограниченных перспектив восстановления капитализации благодаря внутреннему накоплению капитала, а также слабую способность и склонность государства к рекапитализации банка в ближайшем будущем из-за войны», — отметило агентство.

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Кроме того, агентство Fitch Ratings в результате пересмотра рейтинга государственного Ощадбанка повысило рейтинг устойчивости банка с уровня «сс» на уровень «cсс-».

По всем трем госбанкам Fitch прогнозирует, что они продолжат обслуживать свои внешние обязательства.

Агентство уточняет, что их рейтинги дефолта эмитента на одну ступень выше суверенного рейтинга.

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Економічна Правда По материалам:

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