Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного — Finance.ua
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Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного

Фондовый рынок
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Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного
Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков и подтвердил рейтинг еще одного
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Укргазбанка и подтвердило рейтинг еще одного госбанка — Укрэксимбанка.
Соответствующие рейтинги опубликованы на сайте агентства.
Так, повышен рейтинг устойчивости Укргазбанка с «сс» до «сс-с», и подтвержден его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах «ССС».
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«Повышение рейтинга устойчивости отражает наше мнение об умеренно более низком риске банкротства Укргазбанка вследствие более устойчивого качества активов и прибыльности из-за менее жесткой операционной среды, чем мы ожидали ранее», — отмечает агентство.
Одновременно снижены рейтинги государственной поддержки GSR банка с «ссс-» до «нет поддержки» (ns).
«Снижение рейтинга GSR отражает нашу уверенность в том, что в случае существенного дефицита капитала Укргазбанк, вероятнее всего, будет в ближайшем будущем действовать в условиях ограничения регулятивного капитала, а не получит немедленную чрезвычайную капитальную поддержку от государства», — пояснило Fitch.
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Кроме того, агентство подтвердило долгосрочные РДЭ государственного Укрэксимбанка в иностранной и национальной валютах «CCC-» и «CCC», а также подтвердило его рейтинги VR на уровне «f» и GSR на уровне «нет поддержки».
Fitch объясняет такую ​​оценку тем, что показатели достаточности основного и регулятивного капитала Укрэксимбанка на 1 июня соответственно 3,7% и 7,4% остаются ниже минимальных нормативных значений 7% и 10%.
«Мы считаем, что банк и дальше будет полагаться на длительное ослабление регулятивного капитала для продолжения работы с учетом ограниченных перспектив восстановления капитализации благодаря внутреннему накоплению капитала, а также слабую способность и склонность государства к рекапитализации банка в ближайшем будущем из-за войны», — отметило агентство.
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Кроме того, агентство Fitch Ratings в результате пересмотра рейтинга государственного Ощадбанка повысило рейтинг устойчивости банка с уровня «сс» на уровень «cсс-».
По всем трем госбанкам Fitch прогнозирует, что они продолжат обслуживать свои внешние обязательства.
Агентство уточняет, что их рейтинги дефолта эмитента на одну ступень выше суверенного рейтинга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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