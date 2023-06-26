Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»: что прогнозируют бюджету — Finance.ua

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»: что прогнозируют бюджету Сегодня 11:34

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»: что прогнозируют бюджету

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC, говорится в сообщении агентства на его сайте.

«Подтверждение РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне „CC“ отражает ожидания Fitch относительно дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года», — отмечает агентство.

Основные показатели от Fitch

Агентство отметило, что обслуживание внешнего суверенного долга возрастет до $7,6 млрд в 2025 году, большой дефицит бюджета в среднесрочной перспективе увеличит и без того высокий государственный долг, а распределение бремени с коммерческими кредиторами является возможным условием длительной поддержки официального сектора.

По его прогнозу, ВВП возрастет на 3,5% в 2023 году и на 4,0% в 2024 году после сокращения на 29% в 2022 году. По мнению агентства, потребление несколько возобновится на ослаблении опасений по поводу более широкой военной эскалации, но инвестиции по-прежнему в подавленном состоянии. Fitch считает, что планируемые на этот год расходы на экстренное восстановление в размере $14 млрд будут недовыполнены.

Агентство ожидает роста бюджетного дефицита в этом году до 17,3% ВВП с почти 16% ВВП (25% ВВП без учета международных грантов) в прошлом году из-за связанных с войной расходов и сокращения грантового компонента бюджетной поддержки.

Читайте также Еврокомиссия предложила странам ЕС покрыть 45% дефицита Украины к 2027 году

«Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе дефицит останется высоким, отчасти из-за огромных потребностей в реконструкции и структурно более высоких затратах на оборону, чем до войны», — констатируется в сообщении.

Агентство добавляет, что видит большую неопределенность по внешнему финансированию после следующего года, отчасти из-за потенциальной усталости доноров.

Fitch также прогнозирует, что госдолг вырастет до 85% ВВП на конец 2023 года и до 94% на конец 2024 года, тогда как в прошлом году он увеличился на 30 процентных пунктов (п.п.) — до 78,5% ВВП.

По мнению агентства, привязка доллара США к гривне сохранится до 2023 года с умеренным снижением курса к 2024 году по мере введения большей гибкости обменного курса и постепенного ослабления валютного контроля.

Fitch прогнозирует, что инфляция снизится до 14,5% к концу этого года и до 12,7% в среднем в 2024 году с 15,3% к концу мая и 26,6% в прошлом году. По мнению агентства, учетную ставку Нацбанк опустит на 5 п.п. — до 20%, однако риски по-прежнему смещены в сторону повышения, включая последствия разрушения Каховской плотины.

По мнению Fitch, Украина, вероятно, предпочтет единую комплексную реструктуризацию долга в следующем году. Однако в случае сохранения неопределенности с безопасностью агентство ожидает промежуточного шага в виде дальнейшей отсрочки платежей по еврооблигациям, подобно тому как официальные кредиторы согласились продлить мораторий на выплаты до конца 2026 года в рамках программы EFF с Украиной.

Уточняется также, что Fitch подтвердило РДЭ «CCC-» в национальной валюте. Оно объяснило, что более высокий рейтинг, чем у долга в иностранной валюте, отражает более серьезные препятствия для реструктуризации долга в национальной валюте, учитывая, что только 4% принадлежат нерезидентам, тогда как 48% - Нацбанку Украины и 38% - украинским банкам, в частности, половина — госбанкам.

«Мы не видим значительного международного давления с целью проведения реструктуризации внутреннего долга, в частности из-за рисков для внутреннего спроса на государственный долг и доверия к банкам. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе все еще существует значительный кредитный риск ввиду неопределенности в отношении источников финансирования потенциально затяжной войны и значительные усилия по восстановлению», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, базовый сценарий Fitch предполагает, что война будет продолжаться до 2024 года в рамках ее нынешних широких параметров.

«Мы считаем, что сейчас Украина имеет стратегическое военное преимущество, подкрепленное модернизированным вооружением, западной разведкой и жесткой решительностью. Однако в нашем основном сценарии военного преимущества недостаточно для решительного достижения целей», — указало рейтинговое агентство.

Оно добавило, что также наблюдается отсутствие заслуживающих доверия политических уступок, которые могли бы стать основой для урегулирования путем переговоров, что может привести к очень затяжному конфликту.

«В более долгосрочной перспективе мы ожидаем, что какая-то форма урегулирования положит конец войне, хотя считаем, что замороженный конфликт более вероятен, чем устойчивое мирное соглашение», — написало Fitch.

Fitch также прогнозирует увеличение дефицита счета текущих операций до дефицита в 1,8% ВВП в 2023 году и 3,5% в 2024 году по профициту в 5% в 2022 году, поскольку импорт возобновляется быстрее экспорта.

«Большие кредиты официального сектора и постепенное улучшение чистой миграции помогают подкрепить наш прогноз увеличения международных резервов до $38,9 млрд на конец 2023 года, что эквивалентно 4,8 месяцам текущих внешних платежей, что превышает медианное значение для всех суверенных государств с рейтингом категории «В», — отмечается в отчете.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.