Еврокомиссия предложила странам ЕС покрыть 45% дефицита Украины к 2027 году — Finance.ua

Еврокомиссия предложила странам ЕС покрыть 45% дефицита Украины к 2027 году Сегодня 17:00 — Казна и Политика

К 2027 году Украина должна возместить 110 млрд евро. Странам Е С предложено «взять на себя» 45% разрыва.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время Конференции по восстановлению Украины.

Как отметила президент Еврокомиссии, Европейский союз хочет совместить украинские реформы с европейскими инвестициями. На каждый шаг Украины навстречу союзу — ЕС должен сделать ответный шаг.

«Вчера Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года», — отметила фон дер Ляен.

Инструмент будет финансироваться тремя способами:

за счет грантов из бюджета ЕС;

за счет ссуд, привлеченных на рынках капитала;

за счет поступлений от замороженных российских активов.

«До 2027 года фискальный дефицит Украины составляет около 60 миллиардов евро. Потребность в быстром восстановлении составляет около 50 миллиардов евро. Это составляет в общей сложности 110 миллиардов евро к 2027 году, которые не покрыты. Поэтому вчера я предложила странам ЕС покрыть 45% этого разрыва — всего это 50 миллиардов евро для Украины», — рассказала Урсула фон дер Ляен.

В Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций, бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины Денис Шмигаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

На конференции обсуждаются реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, а также восстановления человеческого капитала. Особое внимание уделяется энергетическому восстановлению страны и разминированию.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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