Еврокомиссия предложила странам ЕС покрыть 45% дефицита Украины к 2027 году — Finance.ua

Еврокомиссия предложила странам ЕС покрыть 45% дефицита Украины к 2027 году
К 2027 году Украина должна возместить 110 млрд евро.
Странам Е С предложено «взять на себя» 45% разрыва.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время Конференции по восстановлению Украины.
Как отметила президент Еврокомиссии, Европейский союз хочет совместить украинские реформы с европейскими инвестициями. На каждый шаг Украины навстречу союзу — ЕС должен сделать ответный шаг.
«Вчера Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года», — отметила фон дер Ляен.
Инструмент будет финансироваться тремя способами:
за счет грантов из бюджета ЕС;
за счет ссуд, привлеченных на рынках капитала;
за счет поступлений от замороженных российских активов.
«До 2027 года фискальный дефицит Украины составляет около 60 миллиардов евро. Потребность в быстром восстановлении составляет около 50 миллиардов евро. Это составляет в общей сложности 110 миллиардов евро к 2027 году, которые не покрыты. Поэтому вчера я предложила странам ЕС покрыть 45% этого разрыва — всего это 50 миллиардов евро для Украины», — рассказала Урсула фон дер Ляен.
В Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций, бизнес-лидеров и предпринимателей.
Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины Денис Шмигаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.
На конференции обсуждаются реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, а также восстановления человеческого капитала. Особое внимание уделяется энергетическому восстановлению страны и разминированию.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью