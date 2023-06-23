Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год — Finance.ua

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год Сегодня 03:41 — Мир

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,4%.

Об этом говорится в отчете Global Economic Outlook (GEO). В предварительном прогнозе в марте ожидался рост до 2%.

Наиболее значительные изменения в прогнозе коснулись развивающихся рынков (EM), где поступающие данные оказались гораздо лучше ожидаемых.

Fitch в прогнозе на этот год повысило темпы роста на развивающихся рынках с 2,0% до 2,9%, при этом в Бразилии, Индии, Мексике и россии наблюдаются существенные улучшения.

Прогноз роста китайской экономики повышен до 5,6% с 5,2% после более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в первом квартале.

Fitch также повысило прогноз роста в США на 2023 год с 1,0% до 1,2%.

Агентство снизило прогноз мирового ВВП на 2024 год до 2,1% с 2,4% в марте. В то же время, рост должен ускориться в 2025-м благодаря смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году.

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