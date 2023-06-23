Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год — Finance.ua
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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год

Мир
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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,4%.
Об этом говорится в отчете Global Economic Outlook (GEO). В предварительном прогнозе в марте ожидался рост до 2%.
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Наиболее значительные изменения в прогнозе коснулись развивающихся рынков (EM), где поступающие данные оказались гораздо лучше ожидаемых.
Fitch в прогнозе на этот год повысило темпы роста на развивающихся рынках с 2,0% до 2,9%, при этом в Бразилии, Индии, Мексике и россии наблюдаются существенные улучшения.
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Прогноз роста китайской экономики повышен до 5,6% с 5,2% после более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в первом квартале.
Fitch также повысило прогноз роста в США на 2023 год с 1,0% до 1,2%.
Агентство снизило прогноз мирового ВВП на 2024 год до 2,1% с 2,4% в марте. В то же время, рост должен ускориться в 2025-м благодаря смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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