Финский город отменит бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua

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Финский город отменит бесплатный проезд для украинцев

Личные финансы
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Финский город отменит бесплатный проезд для украинцев
Финский город отменит бесплатный проезд для украинцев
Администрация города Лаппеенранта 7 сентября сообщает о решении упразднить бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев.
С 1 октября по 31 декабря для пассажиров с украинским паспортом в Лаппеенранте будет действовать тариф «Junnu 7−16», то есть «детский» или «школьный». Такой билет дешевле, чем для взрослых. С 1 января 2024 года взрослым гражданам Украины нужно будет покупать билет для поезда по обычной цене.
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По словам менеджера общественного транспорта Лаппеенранты Терхи Коски, увеличение количества пассажиров с правом бесплатного проезда негативно сказалось на уровне обслуживания и привело к потере доходов от продажи билетов.
Крупные финские города, такие как Хельсинки, Оулу и Лахти отказались от бесплатного проезда для украинцев еще в 2022 году.
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Право бесплатного проезда на автобусах в Лаппеенранте для украинцев действовало с весны 2022 года. В городском общественном транспорте им нужно было показать только паспорт. Кроме этого украинцы могли бесплатно ездить на автобусах маршрутов № 100 и № 101, которые связывают Лаппеенранту с Иматрой.
По данным городской администрации, к концу июля 2023 года украинцы в Лаппеенранте совершили около 30 тысяч бесплатных поездок.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
uamedia
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