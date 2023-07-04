Финские компании наторговали с рф на 1,5 млрд евро после начала войны — Finance.ua
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Финские компании наторговали с рф на 1,5 млрд евро после начала войны

Мир
29
Финские компании наторговали с рф на 1,5 млрд евро после начала войны
Финские компании наторговали с рф на 1,5 млрд евро после начала войны
Финские компании с начала полномасштабного российского вторжения в Украину наторговали с россией минимум на 1,5 млрд евро.
Об этом говорится в расследовании финского общественного вещателя Yle на основе таможенной статистики.
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На самом деле, отмечают расследователи, эта сумма значительно больше, поскольку в выборку попала лишь часть финских компаний, ведущих торговлю с россией. Также данные не являются исчерпывающими из-за отсутствия в них информации об импорте и экспорте после 2022 года.
Отмечается, что часть этих средств поступила на счета компаний, чьи владельцы находятся под санкциями и входят в ближний круг президента россии путина.
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По данным издания, уже после вторжения россии в Украину товары из Финляндии поставляли среди прочего на крупные российские рудники.
Например, компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, объявила чуть больше чем через неделю после российского вторжения о прекращении поставок в россию.
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Но на практике компания продолжала торговать в россии еще как минимум несколько месяцев после этого. Она экспортировала в рф, в частности, изнашиваемые запчасти и детали для оборудования. Клиентами компании были многочисленные российские компании, которыми владеют подсанкционные олигархи.
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Несмотря на то, что олигархи пребывают под санкциями, торговля с компаниями, которыми они владеют, может быть законной.
По словам ответственной за санкции Министерства иностранных дел Финляндии Пии Сариваары, торговля с компанией разрешена, если доля попавшего под санкции россиянина в ней составляет до 50%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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