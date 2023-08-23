Финляндия готовит 18-й пакет помощи для Украины — Finance.ua
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Финляндия готовит 18-й пакет помощи для Украины

Казна и Политика
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Финляндия готовит 18-й пакет помощи для Украины
Финляндия готовит 18-й пакет помощи для Украины
Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий в себя оборонное оборудование и боеприпасы.
Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Киеве.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что государство изначально решительно осудило незаконную агрессивную войну россии против Украины. Он заверил, что Финляндия продолжает твердо поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.
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Так, общая помощь Финляндии в Украине составляет более 1,7 млрд евро. Государство предоставило Украине 17 пакетов помощи на оборонное оборудование общей стоимостью 1,2 млрд евро.
Орпо сообщил, что правительство готовит 18-й пакет помощи Украины, включающий в себя оборонное оборудование и боеприпасы. По его словам, о решении сообщат позже на этой неделе.
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«Мы опубликовали некоторые данные по составу этого пакета. По моему мнению, это очень хороший пакет. Там очень нужны материалы. Тяжелое оружие и боезапас к нему», — сказал он.
Премьер отметил, что Финляндия поддерживает стремление Украины к членству в ЕС и НАТО: «Украинский народ борется за наши общие ценности и за свободу. Украине место на Западе — в Европейском Союзе и НАТО».
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В Финляндии также готовят план реконструкции Украины в сотрудничестве государственного и частного секторов.
«Здесь мы используем наше ноу-хау, особенно в зеленом переходе, образовании, цифровизации и энергетическом секторе», — сказал премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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